Pronostican episodios de lluvias y tormentas aisladas para este domingo

PRa este domingo, 10 de agosto, en el Caribe, durante el transcurso de la mañana, se prevén cielo parcialmente nublado a intervalos nublados. Durante la tarde, se prevén nublados con episodios de lluvias y aguaceros de variadas intensidades hacia el Occidente; el resto de la vertiente aguaceros aislados, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la noche, es probable aguaceros en zonas marítimas.

En el Pacífico, durante el transcurso de la mañana, se prevén nublados con lluvias y aguaceros en zonas marítimas con probabilidad de ingresar a costas y tierra firme de: Península de Azuero, Sur de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Panamá; el resto de la vertiente se prevén cielo parcialmente nublado a nublado.

Durante la tarde, se prevén nublados con episodios de lluvias y aguaceros en varios sectores del país; episodios fuertes hacia provincias Centrales y Occidente. Durante la noche, se prevén que se extiendan las lluvias hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas; probables nuevos episodios de lluvias en zonas marítimas hacia zonas costeras.

Temperaturas: Las temperaturas máximas oscilarán de 29°C a 32°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 30°C y Cordillera Central de 23ºC a 25ºC.

Viento: Durante el transcurso del día vientos variables del Norte, Suroeste y Sur-Sureste con velocidades sostenidas de 15 a 20 Km/h.

Condiciones marítimas: En el litoral del Caribe: olas de 0.8 a 1.2 m de altura con periodos de 07 a 08 segundos.

En litoral del Pacífico: olas de 0.5 a 1.0 m de altura con periodos de 08 a 15 segundos.