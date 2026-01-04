Pronostican lluvias dispersas con actividad eléctrica para este domingo

En la vertiente del Caribe para este domingo, 4 de enero, se esperan aguaceros dispersos con probabilidad de actividad eléctrica en la Comarca Guna Yala en el transcurso del día; se esperan nublados ocasionales con lluvias aisladas en el resto de la vertiente, según el pronostico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Pacífico, en la mañana, se esperan aguaceros aislados con descargas eléctricas ocasionales en el sector marítimo e intervalos nubosos con algunas lluvias aisladas en Darién y sectores de Panamá y Panamá Oeste.

En la tarde se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en Darién y Este de Panamá; además de aguaceros aislados con probabilidad de actividad eléctrica en el resto de la provincia de Panamá, sector montañoso de la península de Azuero, Centro y Sur de Veraguas y sectores de Chiriquí.

En la noche se esperan intervalos nubosos en la vertiente con probabilidad de lluvias aisladas en Darién y costas de Chiriquí.

Temperaturas: Las temperaturas máximas estarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central y entre 28°C y 33°C en el resto del país.

Viento: En el transcurso del día se prevé que predominen los vientos del Oeste a Norte con velocidades hasta de 35 km/h en sectores marítimos y hasta de 25 km/h en la vertiente del Caribe, sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales.

En el resto del país se esperan vientos variables con velocidades menores de 10 km/h y en la tarde se esperan, en Chiriquí y sectores de Veraguas, vientos del Sur a Suroeste con velocidades menores de 20 km/h.

Condiciones marítimas:

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.7 y 1.2 metros y periodos entre 04 y 08 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.4 y 1.3 metros y periodos entre 14 y 17 segundos.

Índices de Radiación UV-B: Se prevén índices máximos entre 06 y 10 con nivel de riesgo alto y muy alto en el país.