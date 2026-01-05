Reforma de Contrataciones Públicas y ley antimafia, iniciativas en el tapete

La nueva propuesta de una ley antimafia y el proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas, son dos iniciativas que se esperan que lleguen a la Asamblea Nacional (AN) en este nuevo periodo.

Ambos proyectos han sido expresados públicamente por el presidente José Raúl Mulino. Sobre la primera propuesta el mandatario en el mes de noviembre del 2025 dijo que está buscando asesoría externa. “Estoy tratando de ver y de conseguir el asesoramiento de gobiernos como Estados Unidos, Francia e Italia, para hacer en Panamá y presentar una ley antimafia”, manifestó.

Al respecto, el exfiscal del Ministerio Público (MP), Giovanni Olmos dijo que “hay leyes dispersas que analizan el tema de la delincuencia organizada... entonces sería bueno una reforma a ley que ya existe. Si entra la nueva propuesta, que se adecúe tomando en cuenta los factores que han incidido a que la criminalidad aumente”. “Uno tiene que analizar las fortaleces y debilidades”, agregó Olmos en entrevista a Telemetro.

De llegar a ser presentado en esta legislatura, el proyecto de Ley Antimafia anunciado por el presidente de la República deberá pasar por el filtro de la Comisión de Gobierno del hemiciclo.

Sobre la segunda iniciativa, Mulino anunció ayer que “en las próximas semanas, presentaremos el proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas, con el objetivo de agilizar los procesos, fortalecer la transparencia y eliminar los vicios de una ley que ha demostrado no garantizar la debida transparencia y perjudicar al Estado”.