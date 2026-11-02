Regional del Meduca en Coclé no autoriza delegaciones estudiantiles para desfilar en otras provincias

Las delegaciones estudiantiles de la provincia de Coclé no están autorizadas para trasladarse a otros puntos del país para participar en desfiles durante las Fiestas Patrias, según informaron autoridades regionales del Ministerio de Educación (Meduca).

La directora regional de Educación, Yoisy Atencio explicó, en una entrevista con Telemetro Reporta, que tampoco se están otorgando permisos para actividades festivas en los centros educativos, debido a la situación que atraviesan Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé tras el sismo del pasado 9 de octubre.

“El dar una autorización ahorita compromete muchísimo a la persona que coloca una forma, cuando pasa una situación quién se hace responsable, y nosotros apelamos al sentido común, a la lógica de cada una de las personas que ante las fiestas está la salud e integridad de nuestros estudiantes”, indicó Atencio.