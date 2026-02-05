Retienen embarcación por pesca ilegal dentro del Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba

En una operación conjunta con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) retuvo una embarcación que ingresó sin autorización y fue sorprendida pescando ilegalmente dentro del Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, una de las zonas marinas más sensibles del Pacífico panameño.

Conforme al reporte oficial, la embarcación permaneció 48 horas dentro del área protegida, navegando a baja velocidad y con artes de pesca en el agua, un patrón asociado a la pesca con palangre, práctica expresamente prohibida en esta región.

De acuerdo con el informe técnico del Centro de Coordinación para Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero de MiAmbiente, la ruta de navegación desde el zarpe evidenció un desplazamiento directo hacia el área protegida, lo que constituye una amenaza ambiental grave, particularmente en la época de alta productividad biológica que vive actualmente el ecosistema.

El bote permanece retenido en Puerto Mutis mientras MiAmbiente avanza con los procesos administrativos para definir las sanciones y multas correspondientes bajo la normativa ambiental vigente.