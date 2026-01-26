Retoman la audiencia ordinaria del caso Odebrecht

En la mañana de este lunes se retomó la sesión de la audiencia ordinaria correspondiente al caso Odebrecht, en el que se investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño.

El viernes pasado la audiencia fue suspendida debido a la ausencia de uno de los abogados defensores particulares.

La decisión fue adoptada por la jueza de la causa, Baloisa Marquínez, una vez iniciada la audiencia, al constatarse que la inasistencia del defensor, sumada a la no comparecencia del imputado, ni de forma presencial ni virtual, generaba una situación de indefensión que impedía la continuación válida del acto procesal.

Hay que recordar durante el desarrollo de la audiencia que inició el pasado 12 de enero, se han validado tres acuerdos de responsabilidad penal.

El expediente del caso Odebrecht, cuya investigación se inició en el año 2015, tiene aproximadamente 2,800 tomos.