Se incrementan los casos de femicidio

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 17 femicidios en Panamá, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Aunque el número representa una disminución de casi tres casos en comparación con el mismo periodo de 2024, el registro muestra que la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación, debido al aumento de las tentativas de femicidio.

Ante este escenario, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, señaló que “la situación de los derechos de las mujeres constituye una de las áreas más críticas del informe reciente presentado por la institución y expresó que pese a los avances normativos y a la implementación de programas de prevención, persisten riesgos significativos para la seguridad y la vida de las mujeres a nivel nacional.

“Panamá tiene avances normativos, pero la realidad demuestra que todavía no estamos protegiendo suficientemente a las mujeres”, afirmó Leblanc. El defensor destacó que los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía por parte de las autoridades, la falta de mecanismos ágiles de protección y el incremento de la violencia digital continúan poniendo vidas en riesgo.

Leblanc subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones del Estado y garantizar presupuestos específicos que permitan una respuesta más efectiva y oportuna frente a la violencia de género.

Por su parte, Irma Planells, cofundadora del Observatorio de Femicidio, mencionó que “los casos se producen de manera constante y que no deben analizarse únicamente como cifras estadísticas, cada femicidio es una vida arrebatada y una familia destruida”.

Planells indicó que más de 100 menores de edad han quedado en estado de orfandad a consecuencia de estos crímenes, lo que genera una afectación profunda en el entorno familiar y social. Añadió que, en muchos casos, los niños y niñas presencian los hechos, lo que les provoca traumas severos que impactan su salud mental y su desarrollo.