Se registra explosión en Torres de Montserrat en Pueblo Nuevo

Un hombre resultó herido durante una explosión en el piso 21 del edificio Torres de Montserrat, próximo al Colegio Comercial Panamá, en el área de Pueblo Nuevo, informaron los bomberos.

El hombre herido presentó quemaduras de segundo grado y recibió atención inmediata por personal médico prehospitalario del personal bomberil.

Los camisas rojas detallaron que el siniestro se registró supuestamente por una fuga de gas en el apartamento.

Personal de la Estación Ricardo Arango, junto a los vehículos 300, 981 y 815 de emergencias trabajaron en la evacuación de al menos 100 personas y el rescate de 25 mascotas.