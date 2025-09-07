Senafront apoya a niños en feria interinstitucional en David

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) participó activamente en la feria interinstitucional realizada en el Parque de las Madres de David, en apoyo a la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC). La actividad, que reunió a diversas instituciones, tuvo como objetivo principal brindar apoyo a los menores que enfrentan esta enfermedad, promoviendo un ambiente seguro, educativo y recreativo para toda la familia.

Durante la jornada, el personal de Senafront se encargó de garantizar la seguridad del evento, ofreciendo orientación a los asistentes y coordinando diversas actividades recreativas. Los oficiales interactuaron con los niños y sus familias, brindando información sobre prevención, valores cívicos y el trabajo que realiza la institución en la región. Asimismo, se promovieron dinámicas lúdicas que permitieron a los pequeños disfrutar de un espacio de diversión y esparcimiento en un entorno seguro.

Los representantes de FANLYC destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten visibilizar la labor de la fundación y generar apoyo comunitario para cubrir tratamientos y terapias que beneficien directamente a los niños con cáncer. “Eventos como este nos recuerdan que la solidaridad y la cooperación interinstitucional pueden marcar una gran diferencia en la vida de los más pequeños”, señalaron.

La actividad forma parte de los esfuerzos del Plan Firmeza, estrategia nacional que busca fortalecer la presencia de Senafront y otras instituciones del Estado, acercando sus servicios a la comunidad y promoviendo la protección y el bienestar social en espacios públicos.