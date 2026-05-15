SENNIAF llama a denunciar el bullying e investiga caso del IPA

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Un nuevo caso de acoso escolar fue denunciado en el Instituto Panamericano (IPA). Una madre de familia asegura que su hija sufre bullying y amenazas por parte de compañeras del plantel.La denunciante indicó que la situación se mantiene desde tercer grado y actualmente la menor cursa quinto grado. Afirmó además que la escuela y el Ministerio de Educación estarían al tanto del caso, aunque, según su versión, los hechos han sido minimizados como 'cosas de niños'.