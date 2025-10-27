Siguen los problemas de agua en la capital y en el interior del país

La falta de agua potable continúa afectando a comunidades tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país, generando malestar entre los residentes y autoridades locales, mientras el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) asegura que trabaja en diversas estrategias para mejorar el suministro.

En el corregimiento de Tocumen, la representante Arielis Barría manifestó su preocupación por la persistente escasez del recurso. “Aún no sabemos qué está haciendo realmente el IDAAN para resolver la situación. Tocumen ha sufrido las consecuencias durante años; necesitamos una solución definitiva; todas las semanas los residentes exigen agua y siempre somos el último lugar a donde llega”, expresó.

Una situación similar se vive en el corregimiento de Las Lomas en la provincia de Chiriquí, donde algunas comunidades dependen de la lluvia para cubrir sus necesidades básicas. El director regional del IDAAN, Carlos Rivera, explicó que se están realizando trabajos para mejorar la producción de agua y atender los problemas de distribución en el área.

Ante este panorama, el IDAAN informó que ha puesto en marcha un plan de acción nacional que contempla la optimización de la infraestructura existente, la reactivación de tanques de almacenamiento, la construcción de nuevas plantas potabilizadoras y la distribución de agua mediante carros cisterna en zonas críticas. Además, la institución lleva a cabo evaluaciones técnicas para identificar y corregir las causas específicas de los problemas de suministro en distintas regiones.