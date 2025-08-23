SINAPROC mantiene aviso por lluvias y tormentas en el territorio nacional

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reiteró que las lluvias persistirán en gran parte del territorio nacional durante las próximas horas.

El director del SINAPROC, Omar Smith, indicó que “las recomendaciones para las próximas horas es que nos mantengamos atentos a las condiciones del clima. Ya se empezaron a registrar algunos deslizamientos de tierra, debemos estar pendiente a la saturación de los suelos en nuestras áreas”.

El funcionario pidió a la población mantenerse en vigilancia, identificar posibles riesgos en su entorno y adoptar medidas preventivas para reducir incidentes.