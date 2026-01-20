Subcomisión de la Asamblea recibirá recomendaciones para modificar programa 120 a los 65

En cinco días todas las personas interesadas deberán enviar por escrito a la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sus recomendaciones en torno a los tres proyectos de ley relacionados con el programa 120 a los 65, informó el diputado Betserai Richards.

De acuerdo al diputado Richards, quien preside la subcomisión, “se trata de tres proyectos de ley en los cuales las instituciones involucradas como, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Tribunal Electoral (TE), han emitido conceptos sobre la conveniencia e inconveniencia de algunos artículos”.

De igual forma, informó que “una vez sean presentadas las propuestas ante la comisión legislativa de Trabajo existe la posibilidad de que, por tratarse de un mismo tema, estos tres proyectos sean unificados en un solo documento”.

Richards explicó que, “uno de los proyectos fue presentado por la diputada Dana Castañeda, y modifica el artículo 8 de mayo de 1986 del 2010, el cual, a juicio del Tribunal Electoral, es beneficioso, porque los representantes legales podrán gestionar la solicitud de certificación de residencia para miembros o beneficiarios del programa, y esto ayuda a depurar el registro electoral, para que emita los informes mensuales de las personas que van falleciendo”.

Otro de los proyectos abordados por esta instancia, fue presentado por el diputado Julio De La Guardia, sobre el condicionamiento que se les establecen a aquellas personas, que por tener un título de propiedad o una vivienda, los declaran no aptos para participar del programa.