Supervisan jornada que retira armas de las calles de Colón

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, supervisó en el Centro Comercial 4 Altos la jornada del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”, mediante la cual se retiraron de las calles 24 armas de fuego, 364 explosivos incluidas bengalas, 754 municiones y 11 proveedores.

La iniciativa, que busca fomentar la paz y reducir los niveles de violencia en la provincia, contó con una activa participación ciudadana. Entre las armas entregadas se contabilizaron seis pistolas, cuatro revólveres, un fusil y 13 armas tipo pellet

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la inversión destinada a esta jornada alcanzó los 15,860 dólares, elevando el total anual del programa a más de 235,000 dólares. El ministro Abrego adelantó que el plan se extenderá próximamente al distrito de David, en Chiriquí, y que se repetirá en Colón entre finales de octubre y principios de noviembre, según la cantidad de entregas.

Durante la actividad, el titular de Seguridad reafirmó el compromiso del Gobierno con la prevención del delito y destacó la importancia de la denuncia ciudadana, la colaboración comunitaria y la coordinación con los cuerpos policiales y autoridades locales.

En otro tema, el ministro Abrego confirmó su participación en la tradicional caminata hacia Portobelo con motivo de las festividades del Cristo Negro. Para garantizar la seguridad de los miles de devotos que asistirán desde distintas provincias, anunció el despliegue de entre 300 y 500 unidades de la Policía Nacional a lo largo de la ruta.

El operativo se coordina con el alcalde de Portobelo y forma parte de los preparativos para las fiestas patrias, en colaboración con el Ministerio de Educación. “Siempre he venido, y ese domingo caminaré con un grupo de amigos”, expresó el ministro Abrego.