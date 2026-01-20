Tras ocho fallecimientos por influenza, Panamá en el umbral de alerta

Panamá se encuentra en umbral de alerta, al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza, informó Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (Minsa).

Durante la primera semana epidemiológica de 2026 se notificaron ocho fallecimientos.

Las defunciones se registraron en las regiones de Salud de Panamá Metro (2), Comarca Ngäbe Buglé (2), Chiriquí (1), Bocas del Toro (1), Coclé (1) y San Miguelito (1). En cuanto a la edad, el 75% corresponden a mayores de 60 años. Dos defunciones en menores de 5 años.

El 87.5% de las defunciones no contaban con la vacuna contra la influenza y presentaban en un 62.5% comorbilidades como enfermedad cardiovascular, metabólicas, neurológicas y renales.

La funcionaria explicó que, además de la influenza, en el país circulan otros virus respiratorios como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y COVID-19, lo que incrementa el riesgo de complicaciones, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños y personas con comorbilidades.

Castillo señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han exhortado a los países de la región a reforzar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante la circulación simultánea de la influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR).