Tribunal Superior anula cargos al empresario Aarón Mizrachi del caso Odebrecht

El Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales a Aarón “Ronny” Mizrachi, decisión que lo deja fuera del grupo de implicados en el caso de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá.

Según la decisión, el amparo anuló los cargos que se le atribuían por blanqueo de capitales, lo que implica que Mizrachi no tendrá que comparecer al juicio programado para noviembre de 2025.

La medida está contenida en un fallo con fecha del pasado martes, 16 de septiembre, divulgado al día siguiente mediante el edicto No. 25-2801, publicado por la Secretaría General del Órgano Judicial (OJ).

El fallo de los magistrados del Primer Tribunal Superior Carlos Pizarro, Guimara Aparicio y Melina Robinson, concluye que la Fiscalía incurrió en “error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta”, lo que se encuadra como causal de nulidad, que contempla el artículo 2294, numeral 4, del Código Judicial.