Universidad de Panamá entrega los diplomas de Doctor en Medicina a 83 miembros de la Promoción MED 18

Un total de 83 nuevos médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá recibieron esta semana su título en una ceremonia de graduación.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano, participó en el acto, donde expresó algún discurso.

“Queridos graduandos, al ejercer como médicos deben: ser éticos, siempre, aun cuando nadie esté mirando; empáticos y humanos, reconociendo la dignidad en cada paciente; mantenerse actualizados con los avances científicos y tecnológicos; comunicarse claramente y con sencillez, en un lenguaje que todos comprendan; promover activamente la salud, no solo curar, y responder con compromiso a los problemas de salud de nuestra población”, dijo Zambrano.