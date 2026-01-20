Vendía dulces con presunta sustancia ilícita

Este martes 20 de enero fue capturado un hombre con dulces y galletas con presunta sustancia ilícita, en la Terminal Nacional de Transporte de Albrook, corregimiento de Ancón, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte de las autoridades, al ciudadano, de 31 años, se le decomisaron B/.20.00 en efectivo, nueve brownies, galletas caseras con posible sustancia ilícita y un teléfono celular.

El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.