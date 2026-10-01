47° Aniversario de la Izada del Pabellón Nacional en el Cerro Ancón

La historia constituye el engrandecimiento de los pueblos, es el verdadero baluarte de quienes una vez forjaron el sueño de libertad en defensa de nuestra identidad soberana frente a los designios imperantes que prevalecían en el exterior mancillando a un pueblo que luchaba por su libertad.

El 1 de octubre de 1979 fue el día que nuestra nación ondeaba su mayor tricolor en demostración al mundo determinado que Panamá es un territorio libre y soberano, pero es triste lamentable, que los vaivenes tecnológicos sean el mayor aliado de quienes han olvidado una gesta heroica donde plasmó Panamá ese anhelo enfocado por sus luchas generacionales.

El devenir de una nación no se debe olvidar, el bastión de lucha fue la sangre de jóvenes que una vez lucharon por su nación desde 1856, 1921 y 1964 donde el heroísmo popular de una nación se convirtió en defensa de la dignidad soberana que hoy debe prevalecer en los jóvenes y no olvidar esta gloriosa fecha,1 de octubre , donde ese día ondeaba en la gloriosa cima del Cerro , nuestra bandera nacional como símbolo de respeto soberano dándole a conocer al mundo que Panamá es un territorio con matices que no olvidan a sus héroes, quienes plasmaron para las futuras generaciones, el recordado lema.

Un solo Territorio una sola bandera, sin el aval de una Quinta frontera en nuestra nación. Valoremos esta recordada fecha histórica ,1 de Octubre de 1979.