A Chiriquí, nueva compañía de telecomunicaciones

Con la llegada del nuevo milenio, la competencia por la tecnología mostró un verdadero reto y desafío no solamente en las Américas sino también en países como Panamá, que vieron el mayor avance tecnológico y científico con empresas como Bellsouth y Cable and Wireless, mostrando los cambios que se dieron después de la caída del Muro de Berlín, el comunismo y la era de la globalización permitiendo mejores avances en las telecomunicaciones.

Es evidente que Panamá no se quedó atrás, su mayor contraste era competir dentro del mundo de la telecomunicaciones, donde hoy después de décadas , el mercado permitirá una verdadera competitividad con la nueva empresa de Costa Rica que llegará a Chiriquí, con la finalidad de no solamente enfrentarse a otros gigantes de las telecomunicaciones como Tigo, Cable and Wireless , Cable Onda y la empresa Sky sino ofrecer mejores servicio al publico chiricano

Pero mas que todo, es evidente que esto contribuirá a nuevos retos en la provincia de Chiriquí, donde la nueva tecnología será la variante que permitirá mejores cambios telecomunicacionales cuya preparación será acorde a lo que el mundo actual ofrece.

La nueva era de las telecomunicaciones está tomando un cambio para este 2025, es lógico que también impactará en el mercado laboral donde muchos jóvenes podrán capacitarse dentro de un mundo que diariamente requiere de avances y cambios tecnológicos en la altiva provincia de Chiriquí.

* Periodista.