A un excepcional “patriarca”: Don Luis

“El Patriarca”, así podemos definir a un hombre sencillo, sacrificado y ejemplo, como siempre será recordado Don Luis Gabriel Ramos Villalobos, un hombre que supo abrazar ese compromiso de un verdadero padre cabeza de familia. Él, junto a su inseparable esposa Doña Dilia Dominga Sánchez Ruiz, procrearon 11 hijos. Ambos lucharon hombro a hombro sin desmayar. Con Orientación y desvelo los educaron hasta convertirlos en unos profesionales.

La Real Academia Española de La Lengua define el significado de patriarca así: “es un hombre que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia, colectividad o fundador de una orden”.

En ese contexto enmarcamos a Don Ramos Villalobos.

Entre sus amigos y allegados era muy querido y lo llamaban “luchón”. Jamás desmayó, ni dio la espalda a sus obligaciones como padre.

En el presente, hay un árbol genealógico que sigue creciendo.

La generación del siglo XX estaba hecha de un molde sólido, de manera literal, con una convicción de mucha responsabilidad a la cual perteneció. Recuerdo esas conversaciones con él estando yo muy joven, eran interesantes y rodeadas de esa chispa de un buen humor. También era buen cocinero. Muchas vivencias y anécdotas rodean toda una vida del “Patriarca”. Hoy lo recordamos como un héroe y un soldado combatiente, donde jamás se doblegó y supo llevar adelante a buen puerto, esa nave sin naufragar, y resaltar su legado de gran padre y abuelo. * Periodista.