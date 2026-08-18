Acuerdo de defensa conjunta de la Meca

El Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, firmado el 7 de agosto de 2026, es un pacto de seguridad colectiva que reconfigura la arquitectura militar de Oriente Medio y el Sur de Asia al unir a tres potencias estratégicas del mundo islámico.

Los Países involucrados son: Arabia Saudita representado por Príncipe Heredero Mohamed bin Salmán que es el Músculo financiero, recursos energéticos y liderazgo religioso como custodio de los Santos Lugares.

Turquía representado por el presidente Recep Tayyip Erdoğan con capacidad militar con estándares de la OTAN e industria de defensa avanzada (drones, aviación y tecnología) y Pakistán representado por el primer ministro Shehbaz Sharif que tiene amplio contingente de tropas y el único arsenal nuclear del mundo musulmán.

El corazón del tratado establece formalmente que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado una agresión contra todos. Bautizado informalmente como una “OTAN musulmana”, el acuerdo nace para reducir la dependencia exclusiva del paraguas de seguridad de Estados Unidos en la región.

Este tratado genera un frente de contención fuerte que busca desincentivar ataques directos de actores rivales como Irán o grupos no estatales. Además, ayuda a blindar la infraestructura energética y las rutas de navegación vitales en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz.

Aunque Turquía se mantiene dentro de la OTAN y Pakistán conserva lazos con Washington, la alianza marca una agenda geopolítica propia que desafía la hegemonía tradicional de Occidente en Asia Occidental.