Avance a formalizar su negocio

Muchos negocios hoy en día operan y generan ingresos, pero siguen atrapados en la informalidad, limitando su verdadero potencial.

Esta realidad afecta a una gran parte de la economía, donde casi la mitad de la fuerza laboral no está formalizada, lo que reduce oportunidades de crecimiento sostenible. La informalidad puede parecer cómoda al inicio, pero con el tiempo se convierte en una barrera. Sin formalización, el acceso a financiamiento, alianzas estratégicas y clientes corporativos se vuelve limitado. En cambio, dar el paso hacia la formalidad permite proyectar confianza, estabilidad y abrir nuevas puertas comerciales.

Hoy existen múltiples herramientas, programas de apoyo y asesorías diseñadas para facilitar este proceso, haciendo que formalizar un negocio sea más accesible que nunca. Formalizar no es simplemente cumplir con requisitos legales; es una decisión estratégica. Es transformar un emprendimiento en una empresa capaz de crecer, generar empleo formal y mejorar la calidad de vida, contribuyendo además al desarrollo económico del país. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.