Capturados dentro de una perfección sin futuro

Hoy en día, los niveles existenciales se están disparando con el uso de la IA. Lo que antes implicaba una curva de aprendizaje extensa, se ha reducido a un entrenamiento en estas herramientas. Ahora mucha gente sabe de todo, habla de todo y “hace de todo” siguiendo guiones generados con inteligencia artificial. Las personas, poco a poco, están dejando de protagonizar sus vidas para delegarlas a la perfección computarizada. Así, usted encontrará en las redes videos cortos hechos con la cadencia de un Gabo, recreado en la frialdad del ciberespacio.

Deseamos crear una sociedad perfecta basada en lo que se inventó. ¿Pero qué va a pasar cuando ya nadie invente?... Debemos evitar que la endogamia mental nos iguale a todos dentro de una perfección sin futuro. Porque lo “perfecto” podría estancarnos; y a estos algoritmos también. Aunque muchas personas no quieran reconocerlo, la imperfección crea suficiente diversidad para que nuestra especie subsista y avance. Suena incongruente, pero algunos de nuestros errores son puertas abiertas a universos insospechados, productivos o no, que debemos asumir cada vez que tomamos una decisión. Esa incertidumbre que se asocia de forma ambivalente, por un lado al hecho de estar vivos y por otro a la certeza de morir, no existe en los algoritmos. Programados para funcionar sin errores, no así para transmutarlos.

* Psicólogo.