Costos de la falsificación de monedas

La falsificación de monedas es una situación muy grave. Si no se controla la circulación de monedas falsas se puede generar un gran impacto negativo en la economía. Lo que está sucediendo con las monedas popularmente conocidas “martinellis” debe llevarse todas las investigaciones necesarias y garantizar un castigo. A pesar, que la economía nacional esté dolarizada no se debe permitir que este delito se agrave.

Las autoridades deben llevar esto hasta las últimas consecuencias. No es justo que el usuario se vea afectado y tenga que estar viendo si el dinero tiene valor o no. La situación mencionada anteriormente, ya ha llevado a comercios a rechazar este dinero, causándoles molestias a los consumidores. Hasta los niños, ya que algunos kioscos escolares no lo aceptan.

El dinero falso debilita las instituciones financieras y pone en peligro la subsistencia de las personas.

En muchas ocasiones, hasta financia la delincuencia organizada y el terrorismo.