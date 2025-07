Déjame quererte y demostrarte cómo se ama

Lee entre líneas lo que hoy te quiero confesar. Estoy dándome la oportunidad de volver a confiar. En mi vida amorosa he tenido aflicción y desengaño. Y no sé, si pueda soportarlo nuevamente. Hazme confiar y disfrutar de un amor limpio y puro a tu lado. Quiero sentir el amor pleno a tu lado. Sé que me lo puedes demostrar. Solo ámame con compromiso y déjame bogar en tu piel y demostrarte cómo realmente ama un hombre a una mujer.

Sólo déjame quererte y enamorar tú corazón... Después de todo sólo estamos nosotros dos. Que tu mirada sea mi café cada mañana y tus labios el pan que lo acompaña. Déjame quererte sin tanto ruido y saborear tus suspiros.

Déjame quererte con terneza apasionada, con tu sonrisa, con tu belleza y tu corazón de piel tostada.

Déjame amarte, tan siquiera un poquito, y recordarte que es el amor bonito, llevarme tus miedos, regalarte seguridad y confianza. Solo permíteme darte lo que llevo aquí en mi alma.

Déjame quererte te dije tantas veces, pero... preferiste perderme, pues tú lo decidiste, continuaste con tu vida, sin importarte como me hacías sentir, y ahora todo es recuerdo

¿Sabes qué creo? En algún momento, en algún encuentro ocasional, me vas a extrañar y despertarás con algún otro extraño y me echaras de menos. * Docente.