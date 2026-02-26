Economía de Ier mundo y educación de IIIer mundo

Nuestro sistema educativo está rezagado en todos sus aspectos. Las mediciones cada año así lo demuestra lo que exige reformas que el país, su economía, su desarrollo y el bienestar general así lo exige. Hay una desconexión entre su riqueza y su sistema educativo.

Un estudio de diagnóstico de crecimiento económico preparado por la Universidad de Harvard, y el grupo Growth Lab, reveló datos de una investigación que golpea la narrativa del éxito económico de la república de Panamá.

El país posee una economía con estándares de primer mundo, pero se sostiene sobre un sistema educativo que arroja resultados de naciones con ingresos mucho menores. El reporte señala que Panamá ha invertido sumas considerables en educación sin obtener un retorno proporcional en calidad. Cuando se comparan los resultados en pruebas internacionales como PISA en matemáticas y ciencias, queda rezagado frente a países que tienen una fracción de su Producto Interno Bruto.

El diagnóstico de Harvard señala que mientras la economía demanda ingenieros, analistas de datos y especialistas en logística avanzada, el sistema educativo sigue graduando jóvenes con competencias del siglo pasado. Si el país no logra alinear su oferta educativa con las necesidades de los sectores que impulsan el PIB, seguiremos viendo un Panamá de dos velocidades. Un sector moderno, globalizado y rico manejado por talento internacional. Por otro lado, una masa laboral atrapada en servicios básicos.