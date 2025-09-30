EDITORIAL : Adecentar las cárceles

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo reveló que una investigación realizada con apoyo de la policía y las autoridades judiciales permitió identificar una red de estafas que operaba en el Sistema Penitenciario, con el apoyo logístico de funcionarios y particulares fuera de las cárceles.

Hasta la fecha, 14 funcionarios han sido identificados y 8 ya fueron condenados a penas de prisión.

Desde las cárceles se hacían llamadas telefónicas a particulares para pedir dinero con supuestos secuestros de familiares y amenazas de extorsión.

Hay un esfuerzo anunciado para que los penales se conviertan en centros de resocialización y no escuelas del crimen, como ha estado ocurriendo.

La ministra Montalvo tiene la enorme tarea de adelantar programas de inserción que se traduzcan en delincuentes reconvertidos.