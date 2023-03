EDITORIAL: Deficiencias

El sistema escolar tiene que poner atención en las debilidades y deficiencias que todos los años se muestran en resultados estadísticos del desempeño académico. Asuntos tan elementales como no saberse el himno nacional, el juramento a la bandera, escribir mal o no leer, tienen que enfrentarse para revertirlos. Igualmente, hay que dar el paso para convertir la educación pública en bilingüe, usando el mismo sistema de los colegios privados. Paralelo a ello, las escuelas están en obligadas a dar un salto para educar en tecnología y ciencia, áreas donde el país está necesitando con urgencia, profesionales. El éxito dependerá de cuanto lo quieran padres y estudiantes porque los educadores siempre están dispuestos y así lo han demostrado por décadas. Si entendemos y aceptamos que no es solo la infraestructura, sino del amor a los conocimientos, avanzaremos.