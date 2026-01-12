EDITORIAL : El acuerdo UE-Mercosur

La Unión Europea aprobó firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, al cual se integró Panamá desde el año pasado. Es, sin lugar a dudas, uno de los tratados comerciales más grandes del mundo, por los países y economías que involucra.

Desde que el gobierno del Presidente José Raúl Mulino tomó la decisión de acercarnos a las naciones del Mercosur, se produjo una movida estratégica que tendrá repercusiones positivas en la capacidad logística que tiene Panamá. Han sido 25 años de altas y bajas con intensas negociaciones entre los 27 países miembros de la Unión Europea y el Mercosur.

Se trata de un mercado que supera los 700 millones de consumidores y en el caso del Mercosur, con naciones urgidas de inversión extranjera, nuevos mercados y tecnología. Panamá está por el camino correcto.