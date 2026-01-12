Editorial

EDITORIAL : El acuerdo UE-Mercosur

Redacción Metro Libre
12 de enero de 2026

La Unión Europea aprobó firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, al cual se integró Panamá desde el año pasado. Es, sin lugar a dudas, uno de los tratados comerciales más grandes del mundo, por los países y economías que involucra.

Desde que el gobierno del Presidente José Raúl Mulino tomó la decisión de acercarnos a las naciones del Mercosur, se produjo una movida estratégica que tendrá repercusiones positivas en la capacidad logística que tiene Panamá. Han sido 25 años de altas y bajas con intensas negociaciones entre los 27 países miembros de la Unión Europea y el Mercosur.

Se trata de un mercado que supera los 700 millones de consumidores y en el caso del Mercosur, con naciones urgidas de inversión extranjera, nuevos mercados y tecnología. Panamá está por el camino correcto.

