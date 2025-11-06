EDITORIAL : El desafío de las universidades

Las universidades públicas y privadas tienen un enorme reto para el año lectivo 2026.

Recibir a miles de estudiantes con importantes lagunas y deficiencias en su formación por el impacto que dejó el cierre de las escuelas durante el covid-19, las dos paralizaciones en el pasado gobierno y a medio término de este año.

El tiempo académico nunca se recupera y será en las aulas universitarias donde se tendrá que producir la nivelación de los futuros profesionales.

La peor es que las huelgas que ocurren en el sector educativo, cuando las causas son políticas y no tienen como propósito mejorar la modernización y actualización del sistema.

En los tiempos que vivimos, de redes sociales e Inteligencia Artificial (IA), la educación nacional sufre un retraso. Ponerse al día necesitará entendimiento.