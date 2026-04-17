EDITORIAL : El Tribunal Electoral

La Asamblea Nacional decidió. La mayoría de los diputados seleccionaron al experimentado abogado Jaime Barroso como magistrado del Tribunal Electoral, cargo que ocupará por 10 años a partir del próximo 1 de enero de 2027. Barroso reemplazará en el cargo al abogado Alfredo Juncá, quien fuera responsable, de acuerdo con su propio informe, de la modernización tecnológica de la autoridad electoral. Barroso tendrá que demostrar con sus decisiones futuras, independencia y apego a la Constitución y a la Ley. Su primera responsabilidad, junto a los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra, será impulsar en la Asamblea Nacional la aprobación de las reformas electorales, garantizar los derechos de las candidaturas independientes y organizar todo el proceso electoral que terminará con la elección de un nuevo presidente de la república en el año 2029.

La Asamblea Nacional decidió. La mayoría de los diputados seleccionaron al experimentado abogado Jaime Barroso como magistrado del Tribunal Electoral, cargo que ocupará por 10 años a partir del próximo 1 de enero de 2027.

Barroso reemplazará en el cargo al abogado Alfredo Juncá, quien fuera responsable, de acuerdo con su propio informe, de la modernización tecnológica de la autoridad electoral. Barroso tendrá que demostrar con sus decisiones futuras, independencia y apego a la Constitución y a la Ley.

Su primera responsabilidad, junto a los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra, será impulsar en la Asamblea Nacional la aprobación de las reformas electorales, garantizar los derechos de las candidaturas independientes y organizar todo el proceso electoral que terminará con la elección de un nuevo presidente de la república en el año 2029.