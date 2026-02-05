EDITORIAL : Frenar la vulgaridad

Al acercarse las fiestas del Carnaval, se hace hora que organizadores de las fiestas, patrocinadores, medios de comunicación, comunidades y autoridades de todos los niveles se comprometan a fomentar una fiesta alejada de la chabacanería, la obscenidad, pornografía y vulgaridad.

Y hay que ir más allá para proteger a los menores de edad que participan en culecos, comparsas y bailes. El Carnaval no puede ser un tiempo para tener una licencia donde el desenfreno es lo normal y la decencia lo incorrecto. Son días para gozar entre amigos y familiares, pero con decencia.

Todo lo que sea contrario, no debe ser normalizado ni aplaudido por la sociedad y menos por aquellos que transmiten en vivo o realizan programas de humor o contenido masivo. Una fiesta popular no puede convertirse en el lado feo.