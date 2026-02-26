EDITORIAL : Las ciudades amigables

Decenas de municipios y cientos de representantes de corregimiento se han involucrado, con el apoyo de las comunidades, en un proyecto que antes era solo una aspiración: la recuperación de los espacios públicos y el ordenamiento urbano a nivel nacional.

Se volvió una costumbre y se normalizó que las aceras y la servidumbre fueran ocupadas por negocios particulares, cercas de residencias, espacios para basureros o se utilizaran como estacionamientos.

Los municipios de Panamá y San Miguelito, con el respaldo de los representantes de corregimiento están educando y recuperando las zonas que deben destinarse a jardines y como pasos peatonales sin obstáculos.

Falta que la Autoridad del Tránsito y la Policía del Tránsito (DOT) sean incorporadas a este proyecto que será acelerado en la medida que los infractores de la ley reciban las sanciones correspondientes.