EDITORIAL : Los presupuestos universitarios

La crisis financiera en la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y los recortes al presupuesto de la Universidad de Panamá en el presupuesto 2026, que fueron aplicados a todos los ministerios y entidades del gobierno agitan el debate sobre cuánto dinero debe tener una casa de estudios superior, cómo lo distribuyen y hacia dónde van la mayoría de los gastos.

A diferencia de otras universidades públicas de la región, las de Panamá no han aprovechado el potencial que tienen para la ya conocida “autogestión”, la creación de inventos, patentes, soluciones para la vida diaria y actividades que le representen ingresos adicionales a los ya limitados recursos que aporta el Estado.

Le corresponderá al ministerio de Economía y Finanzas (MEF) examinar la situación financiera de la UNACHI para que con la supervisión de la Contraloría General, se dispongan de los fondos que eviten el colapso de la UNACHI o la Universidad de Panamá.