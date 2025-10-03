EDITORIAL : Los temas nacionales

La clase dirigente del país, en sus diversos sectores, tiene la responsabilidad de abordar y ponerse de acuerdo sobre los asuntos nacionales que se deben abordar como nación. Los temas relacionados con la economía, atracción de inversiones, generación de empleos, eliminación de controles y exceso de regulación y burocracia son urgentes y también necesarios. Los diputados, dirigentes de los partidos políticos, líderes locales y de organizaciones cívicas y sociales tienen la responsabilidad de diseñar los planes y programas que permitan llevar a cabo los proyectos que necesita el país y demandan los ciudadanos. La educación de calidad, salud eficiente y servicios públicos de primera son una aspiración largamente esperada, que sólo se tendrán si existe voluntad política y también empeño nacional.