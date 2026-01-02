EDITORIAL : Nuevos periodos

La Asamblea Nacional inaugurará hoy un nuevo periodo de sesiones, abriendo la sesión con un discurso a la nación por parte del Presidente José Raúl Mulino.

Es un acto solemne donde se espera que el Mandatario haga un balance de lo hecho por su administración el año anterior y que adelante los planes y proyectos para los próximos doce meses.

Igualmente, la Corte Suprema de Justicia deberá darle posesión a dos nuevos magistrados y a su vez, elegir a la junta directiva y al presidente de esta corporación, para los próximos dos años. Tanto el Órgano Legislativo como el Órgano Judicial jugarán roles importantes en los próximos leyes.

Todas las decisiones y casos están relacionados con la institucionalidad del país, el progreso social y la fortaleza económica. Desde hoy, asumirán responsabilidades estratégicas.