EDITORIAL : Recuperar los espacios públicos

Los espacios públicos desafían a los gobiernos, gobernaciones y municipios. Por décadas fueron dejados en manos de terceros que los han ocupado para instalar negocios, estacionamientos, obstáculos, depósitos y colectores de basura.

Los ciudadanos son privados al derecho que tienen para poder desplazarse por aceras, servidumbres y parques que no estén ocupados por ninguna otra estructura que no sea una obligada señalización.

Para que este propósito tenga éxito, deben intervenir los ministerios de vivienda, obras públicas, las alcaldías, los representantes de corregimiento con sus juntas comunales y la comunidad.

Las aceras deben ser para caminar, habilitar ciclovías y al igual que los parques, espacios de sano entretenimiento. Si se logra entender la necesidad de trabajar en equipo, se logrará el propósito.