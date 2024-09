EDITORIAL : Reelección

El país ha debatido en los últimos treinta años sobre la conveniencia de la reelección presidencial. Sin embargo, muy pocas veces ha discutido si los funcionarios de elección popular deben aspirar al cargo por tiempos ilimitados.

Ahora, un anteproyecto de ley quiere que se prohíba a los rectores de las universidades públicas busquen un periodo adicional. La legislación que se pretende aprobar podría ser inconstitucional porque el mismo precepto con se aplicará a los alcaldes, diputados y representantes de corregimiento.

Hay juristas y estudiosos que recomiendan eliminar la reelección en todos los cargos o establecer claros criterios para que ocurra por un solo periodo adicional e incluir la presidencia de la república.

Es una decisión que compete a los ciudadanos y no a una persona o grupo particular, que no puede abrogarse la voz del país.