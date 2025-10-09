Editorial

EDITORIAL : Un asunto de toda la sociedad

Redacción
09 de octubre de 2025

La lucha contra la corrupción no es solo en el ejercicio del poder público. Se debe combatir desde la raíz y su primera batalla inicia con la educación desde los primeros años de vida.

La corrupción ataca los cimientos de la sociedad, las relaciones con las personas, la política, las transacciones privadas y también las públicas.

La Procuraduría General, a través de sus fiscalías anticorrupción, está investigando cuatro mil casos los cuales involucran a exfuncionarios de gobiernos de los últimos diez años.

Las causas son diversas, pero los hallazgos apuntan a lo mismo: peculado, concusión, soborno, enriquecimiento injustificado y corrupción de servidores públicos.

Si realmente queremos reducir los casos, el abordaje tiene que incluir a todos los sectores de la sociedad y la primera batalla se debe librar en las casas y en las familias.

