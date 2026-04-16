El gran incendio de Colón en 1940

Al atardecer del 13 de abril del año 1940 las llamas de un incendio de gran magnitud, durante unas quince horas de labor destructiva sirvieron para arrasar gran parte de la urbe de la ciudad de Colón, resultando destruidas 288 casas, más de cinco mil familias sin hogar, con un total de pérdidas que sobrepasó los cinco millones de Balboas.

El fuego consumió aproximadamente un tercio de la ciudad (gran parte de estructuras de madera del sector comercial y residencial). Veinticuatro cuadras fueron afectadas. El siniestro se inició cerca del Palacio Municipal en calle 6a y avenida Amador Guerrero. Bomberos de la ciudad de Panamá y de la Zona del Canal acudieron en apoyo a las unidades colonense.

Personal de Oficiales, Bomberos y de la Guardia Permanente de los cuarteles Central y del José G. Duque con sus respectivas bombas American La France y Knox, encabezados por el comandante Primer jefe Juan Antonio Guizado, se trasladaron a Colón por ferrocarril. La carretera transístmica (Panamá-Colón) fue inaugurada en 1943.

El fuego fue sofocado al amanecer del 14 de abril. Remolcadores bombearon agua de mar y fue necesario utilizar dinamita para demoler edificios en el camino de las llamas para detener su propagación.

* Comunicador social.