El Niño y la seguridad alimentaria del Arroz: mirar más allá de la próxima importación

La reciente decisión del presidente José Raúl Mulino de crear una comisión para analizar el impacto del fenómeno de El Niño sobre la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos es una iniciativa acertada y necesaria. La seguridad alimentaria es un tema que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional, especialmente cuando los pronósticos climáticos advierten sobre posibles afectaciones a la producción agrícola.

La planificación, el monitoreo de inventarios y la evaluación de escenarios de riesgo son herramientas indispensables para anticipar problemas y proteger a la población. En ese sentido, resulta positivo que el país esté tomando medidas preventivas frente a una amenaza que históricamente ha impactado la agricultura panameña.

Sin embargo, el desafío de la seguridad alimentaria no debe limitarse a garantizar el abastecimiento de los próximos meses. La discusión también debe abordar una pregunta fundamental: ¿cómo aseguramos la disponibilidad de alimentos para las futuras generaciones de panameños?

El fenómeno de El Niño no es una situación nueva para el sector agropecuario nacional. Los productores panameños han enfrentado múltiples eventos climáticos adversos a lo largo de las últimas décadas. También han superado crisis económicas, incrementos extraordinarios en los costos de producción, conflictos internacionales y una pandemia que alteró el comercio mundial y puso en evidencia la fragilidad de las cadenas globales de suministro.

A pesar de todos estos desafíos, el campo panameño continuó produciendo alimentos para el país.

Cuando los mercados internacionales enfrentaron incertidumbre, cuando el transporte marítimo se vio afectado y cuando varios países comenzaron a proteger sus propios inventarios de alimentos, fueron los productores nacionales quienes mantuvieron el abastecimiento de uno de los principales componentes de la dieta panameña: el arroz.

Esa experiencia debería servir como una lección para las políticas públicas del presente y del futuro.

La verdadera seguridad alimentaria no se construye únicamente mediante el monitoreo de inventarios o la evaluación de posibles déficits temporales. Se construye fortaleciendo la capacidad productiva nacional, promoviendo la inversión en el campo y creando las condiciones necesarias para que los productores puedan seguir siendo competitivos y resilientes frente a los desafíos climáticos y geopoliticos.

Por ello, además de analizar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, sería oportuno que la agenda nacional incorpore con igual prioridad temas como la expansión de la infraestructura de riego, el almacenamiento de agua, la investigación agrícola, la transferencia tecnológica, el financiamiento productivo y la modernización del sector agropecuario.

Cada dólar invertido en fortalecer la producción nacional es una inversión en seguridad alimentaria, estabilidad social y soberanía económica.

El debate no debe centrarse únicamente en cómo responder ante una posible reducción de la producción ocasionada por el clima. Debe enfocarse también en cómo aumentar la capacidad del país para resistir esos eventos sin comprometer su abastecimiento alimentario.

Panamá necesita una estrategia que combine la gestión del riesgo con una visión de largo plazo. Una estrategia que no solo analice las consecuencias de El Niño, sino que aproveche esta coyuntura para impulsar las inversiones que permitan al sector agropecuario enfrentar con éxito los desafíos de las próximas décadas.

Porque la seguridad alimentaria del futuro no dependerá exclusivamente de las decisiones que tomemos cuando llegue una crisis. Dependerá, sobre todo, de las inversiones que hagamos hoy para fortalecer el campo panameño.

Y si algo ha demostrado la historia reciente, es que cuando el mundo enfrenta incertidumbre, la mejor garantía para la alimentación de los panameños sigue estando en la capacidad de nuestros propios productores para sembrar, cosechar y abastecer al país.