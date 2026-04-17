El proyecto del tren Panamá- David: una opción logística interesante III

Según el Plan Estratégico de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - Senacyt (2025-2029) denominado “Construir un mejor Panamá para todos, “el transporte debe ser un componente esencial para el crecimiento, la inclusión, la calidad de vida y el desarrollo sostenible en el país. Porque permite el movimiento de bienes y servicios y el acceso a los mercados y oportunidades de trabajo salud y educación.”

El transporte ferroviario constituye una de las formas más eficientes en diversos términos. Es un modelo seguro, con índices nulos de accidentes y capaz de trasladar grandes cantidades de mercancías. Facilita la logística y se integra a los sistemas multimodales.

Panamá está aún estacionado en un modelo transitista del siglo XVI el cual margina a las áreas rurales. La distribución del ingreso nacional es inequitativa porque toda la actividad de transporte está concentrada en una zona exclusiva dominada por el Canal. Cuando exista una estructura de vías de comunicación que incluya a todo el país, se mejorará la distribución del ingreso, se podrá generar bienestar y desarrollo humano.

El ferrocarril sería un elemento fundamental para el avance nacional porque, es un hecho: “la prosperidad de las naciones depende de su capacidad de conectarse.” En la historia económica las infraestructuras no son producto del desarrollo: ellas lo crean. Cuando los territorios se conectan, surgirán nuevos mercados y se reducirán los costos logísticos. * El autor es especialista en logística.