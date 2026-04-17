“El Rey de Las Mamitas” y Bobby Motta Jr.

El empresario, rotario y apediano y gran promotor de la educación pero sobre todo, amigo, Roberto Motta Alvarado, solía llamarme “El Rey de las Mamitas” título creado por él, pero aceptado con orgullo por mí viniendo de él e inmerecido, porque es otra persona, a la que me referiré más adelante, la que debe llevarlo.

Con ese nombre o título, Bobby me saludaba, me presentaba a sus amigos, y les hablaba de mí a quienes lo rodeaban, cosa que ocurría generalmente en reuniones en las que coincidíamos, incluso en la misma barbería que usábamos en común. Explicaba Bobby que cuando Copa Airlines empezó a traer mamitas a Panamá, procedentes de Jamaica y luego de Haití, en algunas calles de Panamá y especialmente en el Aeropuerto de Tocumen, los pasajeros (mujeres en un 90%) que venían de compras, habían sido traídos gracias a la gestión de mercadeo que hice en esos países.

Por supuesto que, a mediados de los ochenta, fungí como Gerente Comercial y de Mercadotecnia de Copa Airlines, pero la gestión de mercadeo fue una tarea llevada a cabo por todo un equipo de profesionales, incluyendo a gente de esos países que nos ayudaron.

En aquellos años y mucho después, la empresa tenía como Jefe de Tráfico y de Comunicaciones a Roderick Barham (q.d.e.p.), un panameño de madre chiricana y padre jamaicano, educado en Panamá y en Jamaica que logró trabajar como sobrecargo en British Airways, en Londres. Éste es el verdadero Rey de las Mamitas.

Su experiencia como residente en Jamaica y extrabajador de British Airways en Londres, sirvieron de base para traerlo de vuelta a vivir en Panamá y contratarlo como ejecutivo de Copa Airlines a comienzo de los años 70.

La Guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina, llevó a la British Airways a suspender muchísimos vuelos internacionales de pasajeros y carga; entre ellos, los que mantenía entre Londres – Kingston – Panamá y viceversa, hecho que ocurre a comienzo de los años 80. Este acontecimiento despertó el interés de Copa Airlines para reiniciar el servicio aéreo en la ruta Panamá – Kingston – Panamá; ya que años atrás había incursionado en este mercado.

Fue a ese panameño Roderick Barham a quien le encomendamos la titánica tarea de contactar a las asociaciones de vendedores informales de Jamaica, cooperativas y sindicatos; así como a clientes mayoristas que conocían a Panamá como un estupendo destino de compras, para reiniciar los vuelos a Kingston. La buena experiencia con Kingston y luego a Montego Bay, fue replicada en Puerto Príncipe, Haití con los resultados que pueden testimoniar los usuarios de la Zona Libre de Colón, los comerciantes del Aeropuerto Internacional de Tocumen, los distribuidores de piezas de autos de Vista Hermosa; así como los comerciantes de ropa y los hoteleros del área de Calidonia y Bella Vista.

La partida de Bobby Motta, ha traído a mi memoria, esta corta historia que he querido compartir con quienes lo conocieron y con los amantes de la aviación y del turismo en Panamá, aspectos en los que también don Bobby demostró gran interés. * Licenciado en Economía.