¿Estamos escuchando al cliente o esperando nuestro turno para responder?

Uno de los reclamos más frecuentes de los clientes no tiene que ver con el precio, el producto o el tiempo de espera. Tiene que ver con algo mucho más humano: sentir que nadie los escuchó.

Escuchar parece sencillo. Todos creemos hacerlo bien. Sin embargo, en muchas conversaciones estamos pensando en la respuesta mientras la otra persona todavía habla. Interrumpimos porque creemos saber lo que necesita, completamos su historia o recurrimos a una solución conocida antes de comprender el problema.

Ahí comienza buena parte de la frustración en el servicio al cliente.

Oír y escuchar no son lo mismo. Oír ocurre de forma natural; escuchar requiere intención. Significa prestar atención, hacer preguntas, confirmar lo comprendido y resistir la tentación de responder antes de tiempo.

Pensemos en un cliente que llama por tercera vez para explicar el mismo problema. Para quien lo atiende puede ser una gestión más entre muchas. Para el cliente, en cambio, es la tercera ocasión en que dedica tiempo y energía a algo que esperaba haber resuelto desde el primer contacto.

Si además tiene que repetir toda la historia porque nadie registró bien su necesidad o interpretó demasiado rápido lo que ocurría, su frustración aumenta. Entonces eleva el tono, insiste o exige una solución. Y muchas veces terminamos etiquetándolo como un “cliente difícil”.

¿Era realmente difícil o estaba cansado de no sentirse escuchado?

Una buena escucha no exige conversaciones interminables. A veces basta con permitir que la persona termine, hacer una pregunta adecuada y confirmar: “Si entendí bien, lo que usted necesita es...”.

Ese pequeño gesto puede evitar errores, reducir reclamos y acelerar la solución.

Las empresas invierten grandes cantidades de dinero en tecnología para conocer mejor a sus clientes. Sin embargo, una de las herramientas más poderosas sigue estando disponible en cada conversación: escuchar con verdadera atención.

Porque antes de intentar resolver el problema de un cliente, hay algo indispensable: comprender cuál es realmente el problema que necesita resolver.