¿Estudiantes que se gradúan podrán conseguir trabajo?

Cada diciembre, cuando miles de estudiantes panameños culminan sexto año, no solo cierran un ciclo académico, sino que se enfrentan, por primera vez, al mercado laboral que tanto les prometieron como la puerta a sus sueños. Sin embargo, al tocar esa puerta, muchos descubren un sistema que les exige experiencia antes de haber tenido siquiera la oportunidad de adquirirla.

Es una problemática tan evidente como injusta, jóvenes que desean trabajar para poder costear estudios universitarios, apoyar a sus familias o simplemente iniciar su independencia económica, son descartados de inmediato porque carecen de un historial laboral. Se les pide experiencia, pero se les niega la posibilidad de obtenerla.

El problema no es nuevo, pero sí más urgente, en una economía que se ha encarecido para las familias, estudiar sin trabajar se ha vuelto un lujo. Aun así, las empresas continúan operando bajo un modelo rígido, donde incluso para tareas de nivel inicial exigen años de práctica previa. Así se perpetúa un ciclo donde solo quienes ya tuvieron una oportunidad pueden seguir creciendo, mientras quienes vienen de abajo son empujados hacia la informalidad o el desaliento. *Periodista