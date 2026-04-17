Etnia China, una herencia en Panamá

Desde la llegada a la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Panamá está en medio de una disputa entre China y Estados Unidos, que se refleja en las importaciones, y la remoción del monumento alusivo a los 150 años de presencia china.

Un 30 de marzo de 1854, los obreros chinos llegaron para trabajar en la vía férrea, que uniría el Pacifico con el Atlántico; marcando el inicio de una historia de esfuerzo, resiliencia, que hoy sigue dejando huella, dicha fecha por Ley 15 de 2004, es declara Día de la Etnia China.

Ello brinda, la oportunidad de reflexionar acerca de la multiculturalidad y la multidiversidad, y su impacto en la construcción de un país más unido y diverso, que hacen de Panamá su hogar.

Los estudiantes de al menos 60% escuelas de primer ciclo, asistieron luciendo atuendos chinos, y adornaron sus aulas, para resaltar el esfuerzo, trabajo y perseverancia, al resaltar la diversidad y la inclusión, permitiendo valorarla.

La coexistencia es la paz, y los elementos simbólicos exhortan a volver a la realidad. Una nación, con un mosaico único de razas y etnias, donde la comunidad china es una de las más integradas por medio de distintas actividades en la sociedad. * Historiador.