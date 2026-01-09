Hay que saber como rendir un verdadero honor

Seguramente has escuchado la frase “9 de enero, día para recordar y no olvidar”, pero cabe preguntarse si realmente los panameños utilizamos esta fecha para reflexionar sobre su verdadero significado. Más que limitarse a recordar un día en el calendario, es necesario rendir honor a este acontecimiento histórico más allá de cualquier acto simbólico.

La mejor forma de hacerlo es inculcando en todas las generaciones que la soberanía panameña fue defendida por un grupo de estudiantes que, armados de valor, lograron plantar la bandera nacional en suelo entonces controlado por Estados Unidos. Su acción marcó un hito en la lucha por la dignidad y la autodeterminación del país.

En ese sentido, las escuelas tienen un papel fundamental, ya que deben promover ese fervor patriótico y garantizar que los estudiantes conozcan con detalle cómo ocurrieron estos hechos, comprendan su importancia y valoren el sacrificio realizado por quienes protagonizaron aquel histórico 9 de enero.