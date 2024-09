Los invito a la lectura del Informe mundial sobre el Alzheimer 2024: “Cambios globales en las actitudes hacia la demencia”, publicado por Alzheimer’s Disease International y complemento reiterando _al final_ los mensajes principales de la publicación Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission, el cual aporta nuevas evidencias esperanzadoras sobre la prevención, la intervención y el cuidado de la demencia.

De acuerdo con los autores del documento de ADI, el informe de este año ofrece una perspectiva global y única sobre el cambio de actitudes hacia la demencia, con una combinación de ensayos esclarecedores, estudios de casos reales y hallazgos de investigación impactantes.

Tiene gran importancia para nosotros, pues nuestra población de personas mayores de 60 años va en aumento y se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento.

Eso significa que entre 25,000 y 40,000 de nuestros ancianos padecerán demencia en algún momento.

El informe analiza en profundidad los resultados de una encuesta internacional analizada por la London School of Economics and Political Science (LSE), que consta de más de 40,000 respuestas de personas que viven con demencia, cuidadores, profesionales de la salud y la atención, y el público en general de más de 166 países y territorios.

La encuesta es una continuación de la histórica encuesta Attitudes to dementia de ADI de 2019 y explora cómo las percepciones de la demencia han cambiado (o no) en el lapso de cinco años.

El informe destaca cómo diferentes comunidades e individuos experimentan y abordan el estigma de la demencia, desde la defensa en países de ingresos bajos y medios hasta programas innovadores de divulgación para jóvenes y grupos marginados.

El informe subraya la necesidad urgente de abordar el estigma y la discriminación que existen en torno a la demencia a nivel mundial y proporciona ejemplos del mundo real de cómo se puede lograr.

Principales hallazgos, de acuerdo con el Informe mundial sobre el Alzheimer 2024:

El 65% de los profesionales sanitarios y asistenciales cree incorrectamente que la demencia es una parte normal del envejecimiento.

El 80% del público en general cree que la demencia es una parte normal del envejecimiento, un aumento drástico en comparación con el 66 % en 2019.

El 88% de las personas que viven con demencia indican que sufren discriminación.

Más de una cuarta parte de las personas en todo el mundo creen incorrectamente que no hay nada que podamos hacer para prevenir la demencia, y esa cifra aumentó del 20% en 2019 al 37% en los países de ingresos bajos y medios.

Más del 90% de los cuidadores y los encuestados del público en general dijeron que se les animaría a obtener un diagnóstico si hubiera disponible un tratamiento modificador de la enfermedad para la demencia.

Más del 80% del público en general cree que puede cambiar el apoyo que se brinda a las personas con demencia a través de su voto.Más del 58% del público en general cree que la demencia es causada por un estilo de vida poco saludable.

* El autor es médico.

** Fragmento del texto tomado en el sitio web: https://elblogdejorgeprosperi.com