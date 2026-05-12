Opinión

Inteligencia emocional en el campo laboral

Inteligencia emocional en el campo laboral
Amilkar Rodriguez
12 de mayo de 2026

La inteligencia emocional se ha convertido en una de las habilidades más valiosas dentro del ámbito laboral moderno. Durante años, las empresas priorizaron únicamente los conocimientos técnicos y la productividad, dejando en segundo plano la capacidad de comprender y gestionar las emociones. Sin embargo, hoy resulta evidente que un equipo emocionalmente inteligente trabaja mejor, resuelve conflictos con mayor eficacia y mantiene ambientes más saludables.

Un líder que sabe escuchar, empatizar y comunicarse con respeto genera confianza y compromiso entre sus colaboradores. Del mismo modo, los trabajadores que manejan adecuadamente el estrés y las diferencias personales suelen adaptarse con mayor facilidad a los cambios y desafíos diarios. En un entorno donde predominan la presión y la competencia, la inteligencia emocional marca la diferencia entre un clima laboral tóxico y uno colaborativo.

Además, esta habilidad impacta directamente en la productividad. Un empleado motivado y emocionalmente equilibrado toma mejores decisiones y mantiene relaciones profesionales más sólidas. No se trata de evitar los problemas, sino de aprender a enfrentarlos con madurez y autocontrol.

Las empresas que invierten en el desarrollo emocional de sus equipos no solo mejoran sus resultados, sino que también fortalecen el bienestar y la permanencia de su talento humano.

* Periodista.

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